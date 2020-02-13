عمليات بغداد تدعو المتظاهرين الى الالتزام بمكان التظاهرات المخصص بساحة التحرير

دعت قيادة عمليات بغداد، الخميس، المتظاهرين السلميين الى الالتزام بمكان التظاهرات المخصص بساحة التحرير، مؤكدة تعرض قواتها قرب الحاجز بين الخلاني والتحرير الى الرمي بثلاث رمانات هجومية من جهة المتظاهرين.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في تطور خطير تعرضت قواتنا الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين قرب الحاجز بين الخلاني وساحة التحرير الى الرمي بثلاث رمانات هجومية من جهة المتظاهرين باتجاه قواتنا الامنية مما ادى الى جرح عدد من قواتنا الامنية"، مشيرة الى "إخلائهم الى المستشفيات، مع استمرار قواتنا بواجباتها وهي تتعرض للوسائل العنفية مولوتوف، قطع حديدية، كرات".

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وأضاف البيان أن "قيادة عمليات بغداد تهيب بجميع المتظاهرين السلميين ان يبتعدوا عن الاحتكاك ويلتزموا مكان المظاهرات المخصص لهم في ساحة التحرير"، مشيرا الى أن "رمي الرمانات الهجومية يعد عملا ارهابيا يستوجب الرد وعلى الجميع ان يفهم ان ضبط النفس العالي الذي تتحلى به القوات الامنية ليس ضعفا بل التزاما امام ابناء شعبنا من المتظاهرين السلميين".

وكان مصدر أمني افاد، اليوم الخميس، بتسجيل 12 حالة اختناق واصابة بتجدد الاشتباكات قرب ساحة الخلاني وسط بغداد.