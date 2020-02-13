افتتاح اكاديمية برتغالية في العراق باشراف فييرا

رياضة 2020-02-13 | 19:01 571 مشاهدة اعلنت اكاديمية نادي بوافيستا البرتغالي، افتتاح الاكاديمية في العاصمة بغداد. وتفتتح الاكاديمية يوم الاثنين المقبل بقيادة المدرب البرازيلي الشهير جورفان فييرا مقرها. وسيتم الافتتاح في العاصمة بغداد وذلك في شارع فلسطين في تمام الساعة الثانية ظهراً. يذكر ان العراق شهد في الاونة الاخيرة افتتاح اكاديميات لاندية اوروبية منها اسبانيول وليجانيس وجلطة سراي. المحرر: محمد خليل

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