افتتاح اكاديمية برتغالية في العراق باشراف فييرا

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2020-02-13 | 19:01
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اعلنت اكاديمية نادي بوافيستا البرتغالي، افتتاح الاكاديمية في العاصمة بغداد.
وتفتتح الاكاديمية يوم الاثنين المقبل بقيادة المدرب البرازيلي الشهير جورفان فييرا مقرها.
وسيتم الافتتاح في العاصمة بغداد وذلك في شارع فلسطين في تمام الساعة الثانية ظهراً.
يذكر ان العراق شهد في الاونة الاخيرة افتتاح اكاديميات لاندية اوروبية منها اسبانيول وليجانيس وجلطة سراي.
المحرر: محمد خليل
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