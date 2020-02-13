تسجيل 12 حالة اختناق واصابة قرب الخلاني وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس، بتسجيل 12 حالة اختناق واصابة قرب ساحة الخلاني وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "تجدد الاشتباكات في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد اسفر عن تسجيل ١٢ حالة اختناق واصابة". يشار الى أن الاشتباكات ضمن ساحة الخلاني وبالقرب من نفق التحرير من جهة الخلاني تجددت عصر اليوم.

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