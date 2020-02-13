بروزوفيتش يشعل الصراع بين ليفربول وريال مدريد

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليفربول أول من اهتم بضم بروزوفيتش، قبل دخول ريال مدريد لسباق الحصول على خدماته.

وأشارت إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، حدد اسم بروزوفيتش (27 عامًا) كبديل محتمل لمواطنه لوكا مودريتش، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن الريال بنهاية هذا الموسم، والانتقال إما لإنتر ميلان أو إنتر ميامي الأمريكي.



وأوضح التقرير أن اهتمام يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول ببروزوفيتش، وصل إلى حد إرسال كشافين لمشاهدته داخل الملعب في ديربي ميلان الذي سجل فيه النجم الكرواتي وقاد النيراتزوري للفوز بنتيجة (4-2).

وتألق بروزوفيتش بشكل ملحوظ هذا الموسم، تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، حيث شارك في جميع مباريات الفريق باستثناء 3 مباريات للإصابة والإيقاف.

وسجل بروزوفيتش 3 أهداف، وصنع 5 آخرين في 28 مباراة بجميع المسابقات، وينتهي عقد نجم دينامو زغرب السابق مع إنتر في يونيو/حزيران 2022، لكنهم حريصون على تمديد عقده.

