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بروزوفيتش يشعل الصراع بين ليفربول وريال مدريد

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2020-02-13 | 18:44

بروزوفيتش يشعل الصراع بين ليفربول وريال مدريد

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، صراعًا مرتقبًا في الصيف المقبل بين وليفربول على ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم إنتر ميلان.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن أول من اهتم بضم بروزوفيتش، قبل دخول ريال مدريد لسباق الحصول على خدماته.

وأشارت إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، حدد اسم بروزوفيتش (27 عامًا) كبديل محتمل لمواطنه لوكا مودريتش، الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن الريال بنهاية هذا الموسم، والانتقال إما لإنتر ميلان أو إنتر ميامي الأمريكي.


وأوضح التقرير أن اهتمام يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول ببروزوفيتش، وصل إلى حد إرسال كشافين لمشاهدته داخل الملعب في ديربي ميلان الذي سجل فيه النجم الكرواتي وقاد النيراتزوري للفوز بنتيجة (4-2).

وتألق بروزوفيتش بشكل ملحوظ هذا الموسم، تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، حيث شارك في جميع مباريات الفريق باستثناء 3 مباريات للإصابة والإيقاف.

وسجل بروزوفيتش 3 أهداف، وصنع 5 آخرين في 28 مباراة بجميع المسابقات، وينتهي عقد نجم دينامو زغرب السابق مع إنتر في يونيو/حزيران 2022، لكنهم حريصون على تمديد عقده.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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