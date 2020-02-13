العراق: لا إصابات في الهجوم الصاروخي على قاعدة "كيه-وان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش العراقي إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة "كيه-وان"، في محافظة كركوك شمالي العراق، وتتمركز فيها قوات أمريكية، لم يسفر عن أي خسائر بشرية.
وأضاف الجيش العراقي في بيان ، الخميس،:" قوات الأمن عثرت على المنصة التي اطلق منها الصاروخ، وهي تحمل 11 صاروخًا لم تطلق بعد.
وفي مطلع الشهر الجاري، تعرضت قاعدة القيارة العسكرية التي تحتضن جنودا أمريكيين جنوب الموصل لقصف بصواريخ الكاتيوشا، دون الإشارة لوقوع أي إصابات جراء القصف.
والشهر الماضي ردت إيران على استهداف واشنطن لقائد فيلق القدس قاسم سليماني في بغداد، بقصف قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق وقاعدة أربيل شماله بـ11 صاروخا، حيث يتمركز نحو 5200 جندي أمريكي.
ولم يقتل أي جندي أمريكي لكن العشرات منهم أصيبوا بارتجاجات في المخ بسبب شدة الانفجارات.
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