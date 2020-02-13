"الشيوخ الأمريكي" يمرر مشروع قرار يقيد سلطة ترامب العسكرية ضد إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الخميس، على قرار لتقييد قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن حرب على إيران.

ومع استمرار التصويت، جاء 51 صوتا بالتأييد للقرار مقابل رفض 44. ويلزم القرار ترامب بسحب القوات الأمريكية التي تقوم بعمليات قتالية ضد إيران إلا إذا أعلن الكونجرس الحرب أو أقر تفويضا محددا لاستخدام القوة العسكرية. وتعهد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار.



وفي العاشر من يناير/كانون الثاني الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار يمنع ترامب من القيام بعمل عسكري جديد ضد إيران، بعد أيام من الضربة الأمريكية التي استهدفت قائد مليشيا "فيلق القدس" الإيرانية قاسم سليماني.



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وأقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون تفعيل قانون “سلطات الحرب” بموافقة 224 عضوا مقابل اعتراض 194 عضوا، وهو ما يحيل القرار لمجلس الشيوخ الذي قام بتمريره مساء اليوم.

وطالب ترامب، أمس الأربعاء، مجلس الشيوخ بعدم التصويت لصالح مشروع القانون.

وأضاف ترامب، في تغريدات عبر حسابه على تويتر، أن سياسة واشنطن مع طهران صحيحة والوقت غير مناسب لإظهار أي ضعف، وتابع قائلًا: "شعبنا يؤيد بشدة ضربتنا لقتل قاسم سليماني".