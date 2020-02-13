متحف فن الوهم.. إبداع تشيكي يفوق الخيال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الوهم والخيال وجهان لعملة واحدة.. الإبداع هذا هو شعار متحف فن الوهم بالعاصمةِ التشيكية براغ الذي يحمل اسم Illusion Art Museum Prague أو بصيغة أخرى فن الرسم ثلاثي الأبعاد 3D.

في المعرض التشيكي الأول لفن الوهم يتلاعب المنظور الهندسي بالبصر بصورة تثير التأمل وتداعب الخيال، لتكتشف كيف يمكن للمنظور فتح عوالم جديدة، فبعض الأشياء المهملة إن وُضعت في مكانها الصحيح أمكن لها إنتاج المعنى إخراج الصورة من العدم.

معرض (IAM Prague) هو أول متحف للجمهورية التشيكية مخصص لفن الوهم والخداع، ويقع في مكان مناسب في ميدان المدينة القديمة، قرب الساعة الفلكية الشهيرة، والمعروفة باسم Orloj.

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السر ليس في النظر بل في وجهة النظر، ما تراه عيناك في متحف Illusion للفنون ليس الحقيقة، بل هو انعكاس لحقيقة أخرى أكثر شمولا وجاذبية، إنها تكمن في التفاصيل.

واحدة من الأعمال الساحرة في المتحف التي تخطف عينيك صورة نيكولا تيسلا مخترع وفيزيائي ومهندس كهربائي صربي أمريكي، اشتهر بإسهاماته في تصميم نظام التيار المتردد الرئيسي.. تحفة فنية تم ابتكارها عن طريق إعادة استخدام كائنات مختلفة اللعب بمنظور العين.

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تاريخ على قيد الحياة، أعمال فنية مصنوعة من الوهم والخيال، بعضها متجذر بعمق في التاريخ، وبعضها معاصر ومتطور، من تركيبات صورة بصرية مشوهة تجعل شخصيات تاريخية مشهورة بطرق غير متوقعة للرسم المعدني والفن مجرد خدعة، ما يوفر للضيوف والزائرين تجربة فنية فريدة في التقاط الصور والتفاعل، وصنع ذكريات لا تُنسى.