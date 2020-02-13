قائد الحرس الثوري الإيراني: إيران ستضرب إسرائيل وأمريكا إذا ارتكبتا أقل خطأ

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قائد الحرس الثوري الإيراني الميجر جنرال حسين سلامي قال قائد الحرس الثوري الإيراني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي إن إيران ستضرب إسرائيل والولايات المتحدة إذا ارتكبتا أقل خطأ. وقال الميجر جنرال حسين سلامي ”إذا ارتكبتم أقل خطأ، فسنضربكما“.

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