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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الموافقة على مشروع قرار يمنع الرئيس الأمريكي من شن حرب ضد إيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020
الخليج 365 - متابعات خاصة
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، على مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من شن أي أعمال عسكرية ضد إيران.
وجاءت الموافقة على مشروع القرار بأغلبية أعضاء المجلس، ذي الأكثرية للجمهوريين الذين ينتمي إليهم ترامب.. وفق “إرم نيوز“.
ومشروع قرار تقييد صلاحيات ترامب بشن حرب على إيران، قدمه للتصويت أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
ورغم أن الرئيس الأمريكي سيستخدم الفيتو ضد القرار، إلا أنه وجه في وقت سابق تحذيرًا لمجلس الشيوخ من التصويت على المشروع.
وقال ترامب على تويتر:“هذا ليس الوقت المناسب لإظهار الضعف.. إذا كانت يداي مغلولتين فإن هذا سيعطي إيران فرصة على حسابنا، وسيبعث بإشارة سيئة“.
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