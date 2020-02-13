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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الموريتاني: نرفض كليا أي تدخل أجنبي في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن الأزمة الليبية وصلت إلى مرحلة مخيفة، مشيرًا إلى أن بلاده ترفض كليًا أي تدخل أجنبي في ليبيا.
وقال في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الجزائري، صبري بوقادوم، خلال زيارته الجزائر، اليوم الخميس:
"الأزمة الليبية بلغت مرحلة مخيفة، ونحن رافضون كليا لأي تدخل أجنبي".
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارًا بشأن ليبيا يعزز نتائج مؤتمر برلين والحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، وأيدت 14 دولة عضوا المسودة، اليوم الأربعاء، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.
ووفقًا لمصدر دبلوماسي، عارضت روسيا ذكر المرتزقة في الوثيقة، وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن روسيا امتنعت عن التصويت بشأن ليبيا لأنه ليس من الواضح عن ما إذا كانت جميع أطراف النزاع مستعدة لتنفيذ قرارات برلين.
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