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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة: 800 ألف سوري فروا من ديارهم بسبب هجوم تدعمه روسيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الخميس أن أكثر من 800 ألف سوري أغلبهم نساء وأطفال فروا من ديارهم بسبب حملة عسكرية سورية مدعومة من روسيا بشمال غرب سوريا منذ أول ديسمبر الأول.
وقال ديفيد سوانسون إن من المتوقع أن موجة النزوح الجماعي ”ستستمر على مدى الأيام المقبلة بتحرك الآلاف مع خروج مدن وبلدات بأكملها“ طلبا للأمان في مناطق قرب الحدود التركية.
وأضاف سوانسون: ”من المفجع تجاوز عدد النازحين، وأغلبهم نساء وأطفال، 800 ألف“.
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