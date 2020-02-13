شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية شمالي العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرضّت قاعدة عسكرية يتمركز فيها جنود أميركيون في كركوك شمال العراق لهجوم صاروخي اليوم الخميس، حسبما أفادت مصادر أمنية عراقية وأميركية لوكالة فرانس برس، من دون أن يتبيّن ما إذا كانت الضربة أوقعت إصابات.



والهجوم الصاروخي هو الأول ضد القاعدة منذ استهدافها بثلاثين صاروخاً في 27 كانون الأول/ديسمبر، ما تسبّب بمقتل مدني أميركي، وكان الشرارة لمواجهة أميركية إيرانية بلغت ذروتها مع قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب بغداد.

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