بدء إرسال الدفعة الأولي من مساهمة السعودية لمواجهة كورونا في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن الدكتور عبد الله بن عبد العزيز، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن الدفعة الأولى من مساهمة المملكة لمواجهة كورونا ستصل الصين خلال 5 أيام.



وقال الربيعة في تصريحات لقناة "الإخبارية"، اليوم الخميس، إن المركز وفر احتياجات الصين بعد مرور 5 أيام فقط على توجيه الملك سلمان.

وتابع أن "مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدعم جمهورية الصين الشعبية تأتي امتدادا للدور الريادي الإنساني للمملكة".

وجاءت تصريحات الربيعة بعد توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لستة عقود لتأمين أجهزة ومستلزمات طبية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد في الصين.

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وأوضح الربيعة أن "الدفعة الأولى من مساهمة المملكة لدعم الصين ستصل خلال 5 أيام، فيما ستصل الدفعات الأخرى في مدة لا تزيد على أسبوعين".

وأشار إلى أن "توجيهات خادم الحرمين الشريفين واضحة وصريحة بأن تصل مساهمة المملكة بشكل عاجل، إذ عمل المركز خلال الفترة الماضية ليلًا ونهارًا؛ لضمان وصول مساعدات المملكة إلى الصين في أسرع وقت". وقال إن "المملكة تقف مع دول العالم في الأزمات الصحية والبيئية والكوارث الطبيعية، مؤكدًا أن جهود المملكة الإنسانية هي رسالة سلم وسلام ودعم لمجتمعات العالم أجمع".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر مساء يوم الخميس 6 فبراير/شباط، توجيها عاجلا بشأن مواجهة فيروس "كورونا" الجديد في الصين.

وقالت قناة "العربية" إن الملك سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تناقشا فيه بشأن تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وأعرب الملك سلمان في الاتصال عن مشاركة السعودية للصين مشاعر الألم، بسبب تفشي فيروس كورونا. وأعرب عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أشار العاهل السعودي إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية على التعامل مع آثار فيروس "كورونا".