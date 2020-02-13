بومبيو: المباحثات مع طالبان تشهد تقدم هام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس إن هناك "تقدما مهما" أُحرز خلال الأيام القليلة الماضية، في المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، التي تتفاوض من أجل اتفاق سلام في أفغانستان.



وأضاف "بومبيو"، في حديث مع مجموعة من الصحفيين يرافقونه في رحلته إلى ميونيخ، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعطى تفويضا بمواصلة المحادثات، وأن واشنطن تسعى من أجل خفض ملموس في العنف قبل البدء في مزيد من المناقشات المتعمقة التي تشمل كل الأطراف في أفغانستان، بحسب وكالة رويترز.

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وألغى ترامب بشكل مفاجئ المحادثات الرامية لإنهاء الحرب، الدائرة منذ 18 عاما، بتغريدة في سبتمبر، بعد مقتل جندي أمريكي في هجوم شنته طالبان في أفغانستان.

واستؤنفت المحادثات بعدها، لكنها شهدت انتكاسات بسبب عدة هجمات، من بينها تفجير انتحاري على قاعدة أمريكية خارج كابول أسفر عن مقتل اثنين من المدنيين في ديسمبر كانون الأول.

وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الثلاثاء الماضي، أن مهاجما انتحاريا قتل 6 أشخاص، قرب أكاديمية عسكرية في العاصمة كابول، فيما نفت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تعلن أي جماعة أخرى مسؤوليتها عنه إلى الآن.

وتشهد أفغانستان تفجيرات متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبين مسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، في المقابل يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي، بتقوية نفوذه باستمرار في أفغانستان.