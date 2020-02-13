شكرا لقرائتكم أميركا تصادر سفينة تحمل أسلحة إيرانية في طريقها للحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت القيادة المركزية الأميركية، الخميس، عن قيام سفينة تابعة للبحرية الأميركية بمصادرة 150 صاروخا مضادا للطائرات في بحر العرب الأحد الماضي، تضم 3 صواريخ إيرانية "بر-جو".

وقالت في بيان لها "مكونات الصواريخ المصادرة في بحر العرب إيرانية التصميم".

كما أكدت أن الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي باليمن.