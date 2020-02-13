حملة تصفية للحكومة البريطانية

أقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزير إيرلندا الشمالية جوليان سميث الذي حظي بالثناء على نطاق واسع لمساعدته في إنهاء الجمود السياسي، بينما قدم ساجد جاويد وزير المالية البريطاني المسلم استقالته، احتجاجًا منه على مسارات وسياسات جونسون، وفق ما ذكرت صحف عالمية.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقال وزير إيرلندا الشمالية جوليان سميث، ليكون أول الوزراء المغادرين لمنصبهم بعد إعلان جونسون قبل أيام عن تغيير وزاري مرتقب.

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وكتب سميث على حسابه بموقع "تويتر" بعد إعلان إقالته "خدمة شعب أيرلندا الشمالية كانت الشرف الأكبر لي. ممتن بشدة لبوريس جونسون لمنحي الفرصة لخدمة هذا الجزء الرائع من بلادنا. لقد كان الدعم والدفء من شعب إيرلندا الشمالية رائعًا. أشكركم شكرًا جزيلًا".

ووفقًا لوكالة "رويترز" البريطانية، كان من المتوقع أن يكون هذا التعديل الوزاري منذ أسابيع، حيث من المرجح أن يتم إقالة العديد من الشخصيات البارزة من منصبها في الحكومة البريطانية.

وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس الوزراء الجديد يوم الجمعة المقبلة.