شربل قرداحي: لبنان عضو بالمؤسسات الدولية ويحق له الاستعانة بالخبراء

أشار الخبير الإقتصادي ​شربل قرداحي​، في حديث تلفزيوني، الى ان "​لبنان​ هو عضو في المؤسسات الدولية، ومجموعة ​البنك الدولي​ وبالطبع يحق له الاستعانة بالخبراء من اجل اعداد خطة كاملة لإنقاذ الوضع الصعب في لبنان، ومن الممكن ان يكون مقدمة للاستعانة فيما بعد ب​صندوق النقد​ الدولي او ايجاد حلول اخرى تساعد على الحل".

ولفت قرداحي، الى "ضرورة خفض الفوائد على الديون وخاصة ديون ​الدولة​ الذي يتحملها ​البنك المركزي​ والبنوك، وعندما يكون هناك اصلاحات حقيقية، فيكون لدينا فرصة بعدم الاستعانة بصندوق النقد".