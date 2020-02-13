أشار الخبير الإقتصادي شربل قرداحي، في حديث تلفزيوني، الى ان "لبنان هو عضو في المؤسسات الدولية، ومجموعة البنك الدولي وبالطبع يحق له الاستعانة بالخبراء من اجل اعداد خطة كاملة لإنقاذ الوضع الصعب في لبنان، ومن الممكن ان يكون مقدمة للاستعانة فيما بعد بصندوق النقد الدولي او ايجاد حلول اخرى تساعد على الحل".
ولفت قرداحي، الى "ضرورة خفض الفوائد على الديون وخاصة ديون الدولة الذي يتحملها البنك المركزي والبنوك، وعندما يكون هناك اصلاحات حقيقية، فيكون لدينا فرصة بعدم الاستعانة بصندوق النقد".
كانت هذه تفاصيل خبر شربل قرداحي: لبنان عضو بالمؤسسات الدولية ويحق له الاستعانة بالخبراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.