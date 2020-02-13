استنكر فرع ​جبل لبنان​ في رابطة معلمي التعليم الأساسي، الاحداث التي حصلت في محيط مدرسة ​سد البوشرية​ الرسمية للصبيان ومدرسة سد البوشرية الرسمية للبنات "وما آلت إليه من أجواء أرعبت المعلمين و​الطلاب​"، داعياً ​القوى الأمنية​ و​الشرطة البلدية​ إلى "إتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على ​السلامة العامة​ ومحاسبة كل من يخل بالأمن"، مؤكداً وقوفه إلى "جانب المدرسة الرسمية وعدم القبول بأي شكل من الاشكال بالمساس ب​البيئة​ التعليمية التي هي حق مكتسب".

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كانت هذه تفاصيل خبر فرع جبل لبنان لرابطة معلمي التعليم الأساسي: لمحاسبة كل من يخل بالأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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