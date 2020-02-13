البنتاغون: اتفقنا مع حركة طالبان على هدنة لـ7 أيام

أعلن ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​، أن "​الولايات المتحدة​ اتفقت مع ​حركة طالبان​ على خفض ​العنف​ لمدة سبعة أيام، والدفاع الاميركية اجرت مشاورات حول هذا الامر مع الحلفاء، وتم عقد عددا من الاجتماعات الثنائية والمتعددة المثمرة حول مسألة الإجراءات القادمة".

ولفت اسبر الى انه "لقد قلنا طوال هذا الوقت، إن الاتفاق السياسي، هو الحل الأفضل إن لم يكن الوحيد، للخروج من الوضع في ​أفغانستان​، ولقد تم إحراز تقدم على هذا الصعيد، وآمل أن نحصل قريبا على شيء لتقديم ​تقرير​ إضافي".