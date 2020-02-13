ستولتنبرغ: الحكومة العراقية أكدت لنا رغبتها بأن يواصل الناتو مهمته بتدريب قواتها

أعلن الأمين العام لـ"​حلف شمال الأطلسي​ - ​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​، أنّ "الحكومة ​العراق​ية أكّدت لنا رغبتها في أن يواصل "حلف شمال الأطلسي" مهمّته في تدريب وتكوين ​القوات العراقية​".

ولفت خلال ندوة صحافية عقب اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف، إلى أنّ "عدد القوات الّتي سيتم نقلها من التحالف إلى مهمّة الحلف الأطلسي وتفاصيل أنشطة التدريب الّتي ستستأنفها المهمّة، ستُناقش يوم الجمعة في ​ميونخ​ من أعضاء الحلف، على هامش مؤتمر الأمن".

وكانت موافقة ​بغداد​ شرطًا وضعه بعض حلفاء ​الولايات المتحدة الأميركية​ للموافقة على تعزيز مهمّة الحلف في العراق بوحدات من ​التحالف الدولي​، مكلّفة باستئناف بعض أنشطته في مستوى تقديم المشورة للقوات العراقية وتدريبها.