خارجية تركيا: إقرار البرلمان السوري جريمة إبادة الأرمن نفاق من نظام فقد شرعيته

أعتبر المتحدث ​وزارة الخارجية التركية​، حامي أقصوي ان "تبني مجلس شعب ​النظام السوري​ قراراً يدين ويقر بجريمة الإبادة الجماعية بحق ​الأرمن​، يعتبر إحدى صور نفاق نظام يقوم بجميع أنواع المذابح بحق شعبه بما فيهم ​الأطفال​ ودفع ملايين الأشخاص للنزوح منذ سنوات، ويستخدم ضدهم الأسلحة الكيميائية". ولفت أقصوي، الى ان "المأساة الإنسانية التي تسبب بها النظام السوري ما زالت مستمرة، كما أن أخطر الكوارث في التاريخ تحدث على الحدود السورية، وان طرح نظام ظالم فقد شرعيته الدولية لهذه الادعاءات التي ليس لها أي أساس، يظهر بشكل صارخ العقلية المشوهة التي تقف وراء هذه الادعاءات".

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