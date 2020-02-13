الأمم المتحدة: أكثر من 800 ألف نازح بشمال غرب سوريا بين 1 كانون الأول و12 شباط

أعلن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أنّ "أكثر من 800 ألف شخص نزحوا في شمال غرب ​سوريا​ منذ 1 كانون الأول 2019 حتّى 12 شباط 2020، ويقدّر أنّ 60 بالمئة من بينهم، أطفال".

وقدّر في بيان، أنّ "نحو 82 ألف شخص ينامون في العراء"، لافتًا إلى أنّه "ليس هناك حاجة ماسّة للملاذات، في وقت يتكدّس الملايين في مناطق صغيرة غير معدّة للتعامل مع هذا العدد الكبير من الناس خصوصًا في الشتاء البارد". ووصف الوضع في إدلب بأنّه "بين أسوأ الأزمات الّتي مرّت على مدى الحرب المستمرّة منذ تسع سنوات"، مفيدًا بأنّ "نحو 142 ألف شخص نزحوا بين 9 و12 شباط الحالي".

يُذكر أنّ في كانون الأول، بدأت قوات ​النظام السوري​ بدعم روسي هجومًا واسعًا على مناطق في إدلب وجوارها تسيطر عليها "​هيئة تحرير الشام​" (النصرة سابقًا) وفصائل أُخرى معارضة، ما أدّى إلى مقتل أكثر من 380 مدنيًّا، بحسب "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​".