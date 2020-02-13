بومبيو: مفاوضات أميركا مع طالبان أحرزت تقدما مهما

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان "هناك تقدما مهماً أُحرز خلال الأيام القليلة الماضية، في المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، التي تتفاوض من أجل اتفاق سلام في أفغانستان، وان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعطى تفويضاً بمواصلة المحادثات، وأن واشنطن تسعى من أجل خفض ملموس في العنف قبل البدء في مزيد من المناقشات المتعمقة التي تشمل كل القوى في أفغانستان".
هذا وألغى ترامب بشكل مفاجئ المحادثات الرامية لإنهاء الحرب، الدائرة منذ 18 عاما، بتصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في أيلول الماضي بعد مقتل جندي أميركي في هجوم شنته طالبان في أفغانستان.
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