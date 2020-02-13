سلطات السودان أعلنت الكشف عن خلية إرهابية من الإخوان كانت تخطط لاعتداءات

أعلنت النيابة العامة السودانية "اكتشاف خليّة إرهابيّة تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، كانت تخطّط لاعتداءات في البلاد". وتمّ استصدار أوامر قضائيّة للقبض على باقي أفراد الخلية.
وكانت السلطات السودانية قد ضبطت الثلثاء في منزل أحد عناصر المجموعة، عبوات وأحزمة ناسفة ومواد كيميائيّة وأجهزة إلكترونيّة وخرائط لبعض المدن السودانيّة.
وتتّهم الحكومة المصرية نظام الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، بإيواء أفراد من جماعة "الإخوان المسلمين" المصرية.
يُذكر أنّ في نيسان 2019، أطاح الجيش السوداني بالبشير، في خضم حركة احتجاج شعبيّة لا سابق لها في البلاد.
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