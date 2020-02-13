الدفاع التركية: 3 "إرهابيين" من "بي كا كا" سلموا أنفسهم للأمن التركي

أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ "وتيرة الإنشقاقات في صفوف تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" متواصلة، جرّاء العمليّات الناجحة لقوات الأمن ضدّه".
وأوضحت في بيان، أنّ "3 "إرهابيّين" فرّوا من سوريا وشمالي العراق، وسلّموا أنفسهم لقوات الأمن في المخافر الحدوديّة في ولايتي شانلي أورفة وشرناق جنوب شرقي تركيا".
وكانت قد دأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، وذلك ردًّا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، وفق مزاعم الجانب التركي.
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