الدفاع التركية: 3 "إرهابيين" من "بي كا كا" سلموا أنفسهم للأمن التركي

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "وتيرة الإنشقاقات في صفوف تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" متواصلة، جرّاء العمليّات الناجحة لقوات الأمن ضدّه".

وأوضحت في بيان، أنّ "3 "إرهابيّين" فرّوا من ​سوريا​ وشمالي ​العراق​، وسلّموا أنفسهم لقوات الأمن في المخافر الحدوديّة في ولايتي ​شانلي أورفة​ وشرناق جنوب شرقي ​تركيا​".

وكانت قد دأبت قوات الأمن و​الجيش التركي​ على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق، وذلك ردًّا على هجمات تنفّذها المنظمة داخل تركيا بين الحين والآخر، وفق مزاعم الجانب التركي.