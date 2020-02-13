الجيش الإسرائيلي يعلن عن خطة تنوڤا العسكرية متعددة السنوات

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ ان "خطة تنوڤا متعددة السنوات، ​الجديدة​ تضع في رأس سلم الأولويات تعزيز الفتك في القتال حجمًا ودقة، وتنطلق اليوم بعد أن وافق عليها وزير الدفاع ​نفتالي بينيت​ ورئيس ​الحكومة​ ​بنيامين نتانياهو​، وسيتم تقديمها لموافقة المجلس الأمني المصغر".

وأشار ادرعي الى ان "الجيش أجرى في العام الأخير عملية معمقة، ومشتركة، عملت في إطارها عشرات الطواقم متعدّدة التخصصات لتحديد صورة العدوّ وبلورة الخطة الأساسية لتحقيق النصر، وبعد دراسة هذه الإجراءات تبيّن أنّ هناك احتمالاً لتشتيت تفوق جيش الدفاع النسبي في عدة مجالات، لذلك، تزداد الحاجة لرفع الميزات العسكرية لإخضاع وحسم المعركة مع العدو بشكل واضح، وبوقت قصير وبأقل ثمن، ووفقًا لذلك تمت بلورة خطة تنوڤا التي تضع في مقدمتها تعزيز قدرات ​القوات​ القتالية وتحسين ملحوظ بقدرات الأذرع والهيئات العسكرية".