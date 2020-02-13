الخطوط الجوية التركية أرسلت مساعدات إنسانية وطبية إلى الصين

أعلن المركز الإعلامي للخطوط الجوية التركية، أنّ "طائرة شحن من طراز "بوينغ 777" سعتها 120 طنًّا، أقلعت من مطار أتاتورك في إسطنبول، متّجهةً نحو مدينة غوانزو الصينيّة، بسبب إعلان حالة الطوارئ في البلاد مع انتشار "فيروس كورونا".
وأوضح في بيان، أنّ "الطائرة نقلت مساعدات إنسانيّة وأدوات طبيّة متنوعة، مثل الأدوية وأقنعة التنفّس وقفازات طبيّة ومواد تعقيم"، لافتًا إلى أنّ "القنصل التركي في غوانزو محمد قورتولوش أيكان، وعددًا من المسؤولين الصينيّين ساهموا في تجهيز طائرة المساعدات الإنسانيّة والطبيّة".
وفي وقت سابق يوم أمس الأربعاء، أعلنت لجنة الصحة الوطنيّة الصينيّة، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ"فيروس كورونا" إلى ألف و114، والمصابين إلى 44 ألفًا و653 شخصًا.
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