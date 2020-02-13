كنعان: رأس حزب الله مطلوب والتصادم معه يعني ضرب الاستقرار الذي عملنا على ارسائه

أكد عضو تكتل "​​لبنان​ القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان، في لقاء بدعوة من هيئة ​قضاء المتن​ الشمالي في التيار في ​دير مار الياس​ انطلياس ان "هناك مرحلة صعبة تمر على لبنان سنتخطاها بتضامننا وتنوعنا والتفكير في الحلول من دون أن تعمينا الضغوطات، ولبنان مستهدف والوضع غير ناتج فقط عن مشكلة اجتماعية ومالية واقتصادية فلبنان أعلن برئيسه وسياسته الرسمية وشعبه انه ضد التوطين ومع عودة النازحين ومع الوحدة الداخلية لان اللااستقرار يفرط كل شيء".

ولفت كنعان، الى ان "رأس ​حزب الله​ مطلوب والتصادم معه داخليا كأحد المكونات اللبنانية الاساسية يعني ضرب الاستقرار الذي عملنا سنوات على ارسائه، ونحن نتمسك ب​المؤسسات الدستورية​ والجيش والنظام المالي المتوازن، ومنذ العام ٢٠١٠ بدأنا مسار اصلاح ​المالية العامة​ ومن ينتقد "​الابراء المستحيل​" لم يقرأه بالتأكيد لان هدفه اصلاحي وليس كيديا"، موضحاً ان "الجيش اثبت انه عندما تمنحه القيادة السياسية الزخم وتكون قيادته قوية يستعيد الجرود ويكافح الإرهاب ويستطيع ارساء الاستقرار، واقرار اقرار الموازنات المترافقة مع الاصلاحات هو العمل البطولي لا ترك البلاد على أساس ​القاعدة الاثني عشرية​ التي جرى تجاوزها طوال سنوات ب٢٧ مليار ​دولار​".