دياب ترأس اجتماعا ماليا اقتصاديا بحث في العلاقة بين المصارف والمودعين وآلية تنظيمها

ترأس رئيس مجلس الوزراء ​حسان دياب​، مساء اليوم في السرايا الحكومية، اجتماعا ماليا اقتصاديا حضره، وزير المال ​غازي وزني​، وزير الاقتصاد راوول نعمه، حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامه، رئيس جمعية المصارف ​سليم صفير​، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، مدير عام ​القصر الجمهوري​ أنطوان شقير ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

وخصص الاجتماع للبحث في العلاقة بين المصارف والمودعين والآليات المطروحة لتنظيم هذه العلاقة.