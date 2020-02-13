دياب ترأس اجتماعا ماليا اقتصاديا بحث في العلاقة بين المصارف والمودعين وآلية تنظيمها

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، مساء اليوم في السرايا الحكومية، اجتماعا ماليا اقتصاديا حضره، وزير المال غازي وزني، وزير الاقتصاد راوول نعمه، حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، مدير عام القصر الجمهوري أنطوان شقير ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
وخصص الاجتماع للبحث في العلاقة بين المصارف والمودعين والآليات المطروحة لتنظيم هذه العلاقة.
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