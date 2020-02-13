أول حكومة بريطانية لما بعد (بريكست)









اسماء السيد - نصر المجالي: أكمل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تشكيل حكومته، يوم الخميس، بتعيين فريق يأمل أن ينفذ رؤيته لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويتجاوز الانقسامات سواء داخل حزب المحافظين الحاكم أو في الدولة ككل.

عدد من الوزراء في الحكومة الجديدة (ديلي ميل)

وأعلن متحدث باسم رئيس الوزراء عن أنه تم تشكيل فرق اقتصادي يرتبط بمقر رئيس الحكومة ومقر وزير الخزانة لوضع الخطط الاقتصادية لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

Advertisements

وتضم الحكومة الجديدة ست وزيرات، وفي الآتي القائمة الكاملة لأعضائها:

رئيس الوزراء: بوريس جونسون

وزير الخزانة: ريشي سناك

وزير الخارجية: دومينيك راب

وزير الداخلية: بريتي باتل

مستشار دوقية لانكستر وزير مجلس الوزراء: مايكل غوف

زعيم الأغلبية في مجلس العموم: جاكوب ريس موغ

وزير العدل: روبرت بوكلاند

وزير الدفاع: بن والاس

وزير الصحة: مات هانكوك

وزير الأعمال: ألوك شارما

وزير التجارة: ليز تروس

وزير المعاشات: تيريز كوفي

وزير التعليم: غافن ويليامسون

وزير البيئة: جورج يوستيس

وزير الإسكان: روبرت جينريك

وزير النقل: غرانت شابس

وزيرة الثقافة: أوليفر دودن

وزيرة التنمية الدولية: آن ماري تريفيليان

زعيمة الأغلبية في مجلس اللوردات: البارونة إيفانز أوف باوز

وزير شؤون أيرلندا الشمالية: براندون لويس

وزير شؤون اسكتلندا: أليستر جاك

وزير شؤون ويلز: سايمون هارت

المدعي العام: سويلا برافرمان

كبير أمناء الخزانة: ستيفن باركلي

رئيس السوط (السلوك والنظام في الحزب): مارك سبنس

وزراء مقالون او استقالوا

وكانت سبقت الإعلان عن تشكيل الحكومة الاستقالة المفاجئة لوزير الخزانة ساجد جاويد، كما تمت إقالة وزير شؤون إيرلندا جوليان سميث، ووزير التجارة أندريا ليدسون، ووزيرة الإسكان أستر ماكفي، ووزيرة البيئة تيريزا فيلرز. وطلب رئيس الوزراء من المستشار القضائي جيفري كوكس الاستقالة.

