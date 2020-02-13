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قيادات حزبية وشخصيات عامة يشاركون فى عزاء نائب رئيس حزب الحرية المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من قيادات الأحزاب السياسية المختلفة، وشخصيات عامة في عزاء اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية، وعلى رأسهم السيد الشريف وكيل مجلس النواب، وزكريا عزمي، القيادي بالحزب الوطني، والدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وقيادات من حزب الوفد والأعلامي طارق علام، وآخريين من مختلف القوى السياسية. 

وحرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من اعضاء مجلس النواب وأبرزهم مصطفي بكري ومحمد وهب الله وآخريين في عزاء  نائب رئيس حزب الحرية المصري، اللواء حسن ناجي ، وحرص عدد كبير من قيادات حزب الحرية وعلى رأسهم الدكتور صلاح حسب الله ، رئيس الحزب على  أخد واجب العزاء بجانب أسرة اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب، وتوافد عدد كبير من نواب الحزب وقياداته وأعضاءه واخريين في المشاركة بالعزاء.

وكان اللواء حسن ناجى نائب رئيس حزب الحرية المصرى، ومدير مباحث القليوبية السابق، قد لقى مصرعه إثر سقوط المصعد (الأسانسير) وهو بداخله أثناء افتتاح مقر لحزب الحرية المصرى بمحافظة السويس، وشغل  اللواء حسن ناجى رئاسة مدينة شبرا الخيمة والسكرتير العام لمحافظة القليوبية سابقا ونائب رئيس حزب الحرية المصرى .

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وكان قد كشف النائب محمد المصرى، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، اللحظات الأخيرة قبل وفاة اللواء حسن ناجى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى، إثر سقوط أسانسير فى مقر الحزب بمحافظة السويس، حيث أكد أن الراحل صعد فى الأسانسير هو وعضوين آخرين فى الحزب، وبعد وصول الأسانسير للدور السادس، وخروج شخص من الثلاثة، سقط الأسانسير على الفور، مما أدى لوفاة اللواء حسن ناجى.

 

 

 

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