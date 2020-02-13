شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. إكسترا نيوز تبرز شهادات دولية حول دعم عائلة تميم لـ"الإرهاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على الفضائح التي كشفها أعضاء الكونجرس الأمريكى عن النظام القطرى، وتورط أسرة تميم بن حمد أمير قطر في الإرهاب، حيث ذكرت القناة في تقريرها، أن الاتهامات الدولية ما زالت تلاحق نظام تميم بن حمد حول دعمه للإرهاب والتطرف في المنطقة، وإهدار أموال الشعب القطري في تمويل الميليشيات والتنظيمات المسلحة.

و قالت النائبة إليانا روز ليتينين ،رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي، إن قطر دولة تدعم الإرهاب حول العالم، وإنها تدين دور قطر في تمويل الإرهاب عبر الشرق الأوسط، واستمرار دعم النظام لجماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة.

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وأشارت القناة في تقرير لها، إن 12 دولة، غاضبة من تدخل قطر في شؤونها الداخلية والخارجية من خلال تمويلها للجماعات المتطرفة، وتدمير العلاقات الدبلوماسية بين البلاد، مشيرة إلى تمويل قطر للجماعات الإرهابية في بريطانيا، وأن نظام تميم يُرغِم بعض أفراد العائلة الحاكمة من أجل النصب للحصول على ملايين الدولارات لتوجيهها إلى الجماعات المتطرفة.