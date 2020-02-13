شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال وأعضاء بالبرلمان يشاركون فى عزاء نائب رئيس حزب الحرية المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأبرزهم مصطفى بكري، ومحمد وهب الله، وآخرون في عزاء نائب رئيس حزب الحرية المصري، اللواء حسن ناجي، وحرص عدد كبير من قيادات حزب الحرية وعلى رأسهم الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب على تأدية واجب العزاء بجانب أسرة اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة المغرب، وتوافد عدد كبير من نواب الحزب وقياداته وأعضائه واخريين في المشاركة بالعزاء.

كان اللواء حسن ناجى نائب رئيس حزب الحرية المصري، ومدير مباحث القليوبية السابق، قد لقى مصرعه إثر سقوط المصعد (الأسانسير) وهو بداخله أثناء افتتاح مقر لحزب الحرية المصري بمحافظة السويس.

Advertisements

وشغل اللواء حسن ناجى رئاسة مدينة شبرا الخيمة والسكرتير العام لمحافظة القليوبية سابقا ونائب رئيس حزب الحرية المصري.

وكان قد كشف النائب محمد المصري، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، اللحظات الأخيرة قبل وفاة اللواء حسن ناجى، نائب رئيس حزب الحرية، إثر سقوط أسانسير في مقر الحزب بمحافظة السويس، حيث أكد أن الراحل صعد في الأسانسير هو وعضوين آخرين في الحزب، وبعد وصول الأسانسير للدور السادس، وخروج شخص من الثلاثة، سقط الأسانسير على الفور، مما أدى لوفاة اللواء حسن ناجى.