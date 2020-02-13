وزارة الداخليّة الليبيّة تؤكد أن حركة العبور بمعبر رأس جدير تسير بشكلٍ طبيعي

أكدت وزارة الداخلية الليبية بحكومة الوفاق الوطني عبر حسابها الرسمي بموقع "فايسبوك" أول أمس، الإثنين 10 فيفري 2020، أن حركة عبور المسافرين من معبر رأس جدير بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين، تسير بشكل طبيعي وسلس عبر الإتجاهين.

وثمنت وزارة الداخلية كافة الجهود المبذولة من قبل مديرية أمن منفذ معبر رأس جدير وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى، في تسيير الحركة المرورية للمسافرين وتذليل كل الصعاب أمامهم.

* صحفية متربصة