أكدت وزارة الداخلية الليبية بحكومة الوفاق الوطني عبر حسابها الرسمي بموقع "فايسبوك" أول أمس، الإثنين 10 فيفري 2020، أن حركة عبور المسافرين من معبر رأس جدير بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين، تسير بشكل طبيعي وسلس عبر الإتجاهين.
وثمنت وزارة الداخلية كافة الجهود المبذولة من قبل مديرية أمن منفذ معبر رأس جدير وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى، في تسيير الحركة المرورية للمسافرين وتذليل كل الصعاب أمامهم.
* صحفية متربصة
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخليّة الليبيّة تؤكد أن حركة العبور بمعبر رأس جدير تسير بشكلٍ طبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.