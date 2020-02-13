النمسا تؤكد ضرورة حماية الاتحاد الأوروبي من خطر الهجرة غير الشرعية

أكدت النمسا اليوم على ضرورة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن وزير الداخلية كارل نيهمر سيتقدم بتعديلات لتطوير قانون مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب في البلاد بنهاية العام الجاري.
وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم الخميس، أن وزير الداخلية أجرى مباحثات مكثفة مع نائبرئيس المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس ومفوضة الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية يلفا جوهانسون لبحث آليات حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب.
تولي البلاد أهمية كبيرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة عبر طريق غرب البلقان.
وأشار البيان إلى الدور المحوري للنمسا في زيادة التعاون بين دول وسط أوروبا كما
ولفت البيان إلى تحذير النمسا المتواصل من مخاطر الهجرة غير الشرعية وقد تلقت 200 ألف طلب لجوء منذ التدفق الجماعي للمهاجرين في عام 2015، ووافقت على نحو 100 ألف طلب في السنوات الخمس الماضية، معتبرًا أن هذا يمثل تحديا كبيرا لمنظومة العيش في البلاد في السنوات المقبلة.
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