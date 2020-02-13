موسكو: عودة 844 لاجئًا سوريا إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين السوريين، أن 844 لاجئًا عادوا خلال الــ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، بينهم 251 لاجئاً (75 امرأة و128 طفلًا) عادوا من لبنان عن طريق معبري

"جديدة يابوس" و"تلكلخ"،بالإضافة إلى 593 لاجئًا (178 امرأة و302 طفل) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".



وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الخميس أن 1383 نازحاً عادوا

أيضا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.



وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير 2.2 هكتار من الألغام في دمشق وزمرين بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 33 عبوة قابلة للانفجار.