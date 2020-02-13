روسيا: رصد 26 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الساعات الـ24 الماضية

واللاذقية 8 انتهاكات، وإدلب 4 انتهاكات وحماه 4 انتهاكات.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الساعات الـ 24 الماضية، 24 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، وقعت في محافظات حلب بواقع 8 انتهاكات،
المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين نفذ خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 عمليات إنسانية تم من خلالها إيصال 250 سلة غذائية إلى سكان قرية خنيفس بريف الرقة. وأوضحت أنه تم بشكل عام تنفيذ 2368 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية 3962.7 طن.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم الخميس - أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف
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