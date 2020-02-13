في مثل هذا اليوم .. ولد الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود

في مثل هذا اليوم 13 فبراير عام 1913 ولد الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود في الرياض ملك المملكة السعودية من 25 مارس 1975 وذلك بعد اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود وحتي 13 يونيو 1982 وهو الابن الخامس من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من الأميرة الجوهرة بنت مساعد بن جلوي بن تركي آل سعود وحفظ القرآن وتلقى العلوم الدينية على أيدي العلماء ، تزوج اربع مرات حيث تزوج من الأميرة نورة بنت تركي بن عبد العزيز بن عبد الله بن تركي آل سعود و انجب منها الأمير بندر و الأمير عبد الله ، والأميرة صيته بنت فهد الدامر وولد منها الأميرة الجوهرة و الأميرة نوف و الأميرة موضي و الأميرة حصة و الأميرة البندري و الأميرة مشاعل و الأمير فيصل والأمير فهد ، والأميرة لطيفة بنت أحمد بن محمد السديري

، والأميرة طرفة بنت عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

تدرب على الفروسية والرماية ، عين نائبًا للأمير فيصل في الحجاز بعد ضم الحجاز إلى الدولة في بعام 1926 ، وعين نائبًا لرئيس الوزراء في عام 1962 وهو أول منصب يتسلمه منذ وفاة والده ، مع توليه الحكم إزداد دخل البلاد من البترول ، مما ادي إلى توفير الأموال لتنفيذ الخطة الخمسية التي وضعت بعهد الملك فيصل ومن الأعمال التي حصلت بعهده وهي :

في المجال التعليمي: تم افتتاح المدارس للبنين وللبنات كما افتتحت بعهده ثلاث جامعات هي جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء ، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض ، وجامعة أم القرى في مكة وأيضًا توسع التعليم

العالي للبنات.



في مجال المواصلات: أعيد إنشاء مطارات جدة وتبوك والجوف وحائل والقصيم وأيضًا تم استحداث مطارات جديدة.



في المجال الديني: إهتم بمتابعة إتمام ما تبقى من عمارة المسجد الحرام وأيضًا قام بافتتاح مصنع كسوة الكعبة بعد تجديدة كما جرى توسعة المسجد النبوي.

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وبعد توليه الحكم بثلاثة أسابيع اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية وحاول حل هذه المشكلة ودعى إلى عقد قمة عربية مصغرة تبحث الموضوع اللبناني ، وانتهت الأمور بقبول دخول قوات الردع العربية إلى لبنان ، ودعى إلى عقد مؤتمر القمة الإسلامية الثالث في عام 1981 والذي عقد بالفترة من 25 يناير إلى 28 يناير من عام 1981 ، وقد عقدت أولى جلساته في المسجد الحرام كما شارك في 25 مايو 1981 بتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أصيب بذبحة صدرية في عام 1970 ، وكان خلال فترة العلاج قد مر بمضاعفات واصبحت حيتاته في خطر. وأجرى عملية لاستئصال جزء من الجدار الأمامي من الحجرة القلبية اليسرى في عام 1972 في ، واكتشفت علامة ضعف في عضلة القلب في عام 1978 وأجريت له عملية جراحية قلبية ثانية . وتوفي بمدينة الطائف في1982.