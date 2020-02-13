تركيا تلوح بالقوة لمنع انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب

نقلت وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله: إن بلاده ستستخدم القوة مع من ينتهكون وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، بما في ذلك الجماعات الراديكالية.

وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء، أن الجيش سيوجه ضربات جوية أو برية لقوات الحكومة السورية في أي مكان داخل سوريا، إذا أصيب أي جندي تركي آخر بسوء، وذلك بعد مقتل 13 جنديا تركيا على يد القوات السورية في غضون أسبوع.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء، عن أكار قوله ”سنتخذ كافة الإجراءات ضد الذين لا يمتثلون لوقف إطلاق النار بإدلب، بما في ذلك الراديكاليون وسنجبرهم على الالتزام“.