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تركيا تلوح بالقوة لمنع انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب

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محمد عبدالله 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 فبراير 2020 08:17 مساءً - مشاركة

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نقلت وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله: إن بلاده ستستخدم القوة مع من ينتهكون وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، بما في ذلك الجماعات الراديكالية.

وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء، أن الجيش سيوجه ضربات جوية أو برية لقوات الحكومة السورية في أي مكان داخل سوريا، إذا أصيب أي جندي تركي آخر بسوء، وذلك بعد مقتل 13 جنديا تركيا على يد القوات السورية في غضون أسبوع.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء، عن أكار قوله ”سنتخذ كافة الإجراءات ضد الذين لا يمتثلون لوقف إطلاق النار بإدلب، بما في ذلك الراديكاليون وسنجبرهم على الالتزام“.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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