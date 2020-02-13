كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية وسط بغداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن العراقية، مساء الخميس، في ساحة الخلاني وسط بغداد.

يشار إلى أن العراق يشهد كذلك مظاهرات في بغداد ومدن الجنوب منذ الأول من أكتوبر الماضي؛ احتجاجاً على استشراء الفساد، وتفشي البطالة وتدني الخدمات العامة، وللمطالبة بالتخلص من نفوذ إيران.

ويطالب المحتجون بإجراء انتخابات فورية، بعد تشكيل حكومة انتقالية ترأسها شخصية مستقلة، إلى جانب مقاضاة الضالعين في الفساد والمسؤولين عن الاعتداءات التي تعرض لها المحتجون في الآونة الأخيرة.

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وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، مؤخرا، محمد توفيق علاوي رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تعهد الأخير بمحاسبة المسؤولين عن إراقة الدماء، مشيرا إلى أن مطالب المحتجين السلميين أولوية لحكومته الجديدة.