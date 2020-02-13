كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 13/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الصحة العالمية: نحتاج لملايين الدولارات لتطوير لقاح ضد كورونا
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها بحاجة إلى مئات ملايين الدولارات من أجل تطوير لقاح ضد فيروس كورونا.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || الأمم المتحدة: أكثر من 800 ألف نازح في إدلب منذ ديسمبر الماضي
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من 800 ألف نازح في إدلب جراء العمليات العسكرية منذ ديسمبر الماضي.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || إسرائيل تعين قضاة لبدء محاكمة "نتنياهو" بتهمة الفساد
ذكرت وسائل الإعلام المحلية العبرية، أن "وزارة العدل الإسرائيلية عينت ثلاثة قضاة سيشكلون لجنة محكمة القدس المحلية، التي ستستمع إلى محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد".