كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو: نشر قائمة الشركات في المستوطنات يضر بجهود السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن الحكومة الأمريكية لن تقدم أي معلومات عن قاعدة بيانات الشركات العاملة في الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل التي أصدرها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا "يضر بجهود السلام في الشرق الأوسط".

وقال بومبيو في بيان: "طالما عارضت الولايات المتحدة إنشاء أو نشر قاعدة البيانات هذه، ويؤكد نشرها انتشار التحيز المستمر ضد إسرائيل في الأمم المتحدة.. تتعارض محاولات عزل إسرائيل مع كل جهودنا لتهيئة الظروف لمفاوضات إسرائيلية فلسطينية، تؤدي إلى سلام شامل ودائم".

وأشار إلى أن هناك تقدما مهما أُحرز خلال الأيام القليلة الماضية في المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان التي تتفاوض من أجل اتفاق سلام في أفغانستان.

وأضاف بومبيو، في حديث مع مجموعة من الصحفيين يرافقونه في رحلته إلى ميونيخ، أن الرئيس دونالد ترامب أعطى تفويضا بمواصلة المحادثات وأن واشنطن تسعى من أجل خفض ملموس في العنف قبل البدء في مزيد من المناقشات المتعمقة التي تشمل كل الأطراف في أفغانستان.