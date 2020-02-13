اعتقال سوري بتهمة التخطيط لتفجير سفارة أمريكا في بيروت

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، اليوم الخميس، أن شخصا سوريا تم اعتقاله للاشتباه في تآمره لشن هجوم على السفارة الأمريكية في لبنان أُحيل للمحاكمة مع 20 شخصا آخرين.

وقالت الوكالة اللبنانية، إن قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة أصدر قرار الاتهام ضد المتهم بالانتماء لتنظيم داعش والتحضير للهجوم نيابة عن التنظيم الإرهابي.

وأضافت أنه يشتبه في تجهيز عبوات ناسفة، وكان يسعى لشراء طائرة مُسيرة لتنفيذ الهجوم، ولم تذكر تفاصيل إضافية ولم تحدد الاتهامات ضد المتهمين الـ 20 الآخرين.

وقال مصدر أمني لبناني إن المتهم تم اعتقاله الشهر الماضي في لبنان، ومن المتوقع محاكمته أمام محكمة عسكرية مع الآخرين المشتبه بهم بتهمة المشاركة في التآمر لتنفيذ الهجوم.