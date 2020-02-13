الأمم المتحدة: أكثر من 800 ألف نازح في إدلب منذ ديسمبر الماضي

ويذكر أن قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب الحرب السورية ومقره بريطانيا، إن 1240 مركبة عسكرية تركية عبرت إلى إدلب خلال الأسبوع الماضي إلى جانب 5 آلاف جندي.

وتأتي التعزيزات التركية في محاولة لوقف تقدم الجيش السوري بعدما استعاد، الأحد الماضي، أكثر من 600 كيلومتر مربع من الأراضي وسيطر على عشرات البلدات والقرى في الأيام القليلة الماضية، مشددا على أنه مستمرة في القتال.

وأدى القتال في إدلب إلى زعزعة التعاون الهش بين تركيا، التي تساند معارضين كانوا يطمحون ذات يوم في الإطاحة بالرئيس السوري، وروسيا التي ساهم دعمها للأسد في استعادة سيطرته على أغلب أراضي البلاد.

وقتل 8 من أفراد الجيش التركي 4 فبراير الجاري في قصف لقوات الجيش السوري مما دفع تركيا لمطالبة روسيا "بالتنحي جانبا".