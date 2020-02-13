كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تعين قضاة لبدء محاكمة "نتنياهو" بتهمة الفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل الإعلام المحلية العبرية، أن "وزارة العدل الإسرائيلية عينت ثلاثة قضاة سيشكلون لجنة محكمة القدس المحلية، التي ستستمع إلى محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهمة الفساد".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت محكمة القدس إن ريفكا فريدمان فيلدمان سيرأس اللجنة وأن موشيه بارام وأوديد شاهام سيكونان عضوين.

كان فريدمان فيلدمان عضوًا في اللجنة التي أرسلت رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت إلى السجن بتهمة الرشوة، وحُكم على أولمرت بالسجن لمدة 27 شهرًا في ثلاث تهم بالفساد، لكنه قضى 16 شهرًا فقط.

قدم المدعي العام للحكومة الإسرائيلية أفيشاي ماندلبليت لوائح اتهام ضد نتنياهو في يناير الماضي، مما جعل هذه المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها توجيه اتهام لرئيس وزراء عامل بتهم جنائية.

قدم نتنياهو طلب حصانة إلى الكنيست لكنه سحبها لاحقًا، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في يوم 2 مارس المقبل.