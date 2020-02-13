كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبيب يحذر: مترو أنفاق لندن يساعد في انتشار فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت حالة مؤكدة من فيروس "كورونا" الجديد في لندن مخاوف من أن نظام النقل الجماعي في المدينة يمكن أن يساعد في انتشار الفيروس.

وأكدت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية على أن مريضًا يعالج في مستشفى بلندن مصاب بفيروس "كورونا"، وبذلك يصل عدد الحالات في المملكة المتحدة إلى تسع حالات.

آخر مريض في المملكة المتحدة أصيب بالفيروس كان في الصين، وأبلغ مدير حماية الصحة والمدير الطبي للصحة العامة في إنجلترا البروفيسور بول كوسفورد، لـ"بي.بي.سي": أنهم يتوقعون المزيد من الحالات التي تشمل المسافرين الدوليين.

بعد تأكيد الحالات، يتتبع المسؤولون اتصالات المريض بالأشخاص الذين يُحتمل أن يصابوا بالعدو، أيضًا.

وقال جون كوهين، أستاذ فخري للأمراض المعدية في كلية برايتون وسوسيكس الطبية لصحيفة "الجارديان": إنه من السابق لأوانه تحديد "الخطر المحتمل" الذي قدمه مريض لندن لقدرة الفيروس على الانتشار، ولفهم هذا الخطر تمامًا، قال إن المسؤولين يحتاجون إلى معرفة المدة التي قضاها الشخص في المملكة المتحدة قبل تشخيصه وما هي "تحركاتهم".

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اعتبارًا من اليوم الخميس، تم الإبلاغ عن أكثر من 60،000 حالة إصابة بفيروس كورونا في أكثر من عشرين دولة، مما أسفر عن مقتل 1300 شخص على الأقل تقريبًا في الصين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس حالة طوارئ صحية عالمية الشهر الماضي، وهو وصف نادر يساعد الوكالة الدولية على حشد الدعم المالي والسياسي لاحتواء تفشي المرض.

يبدو أن عدد الحالات الجديدة من COVID-19 قد استقر حتى يوم الخميس، عندما أدى تغيير في منهجية الصين لتحديد المرض إلى ارتفاع حاد في الحالات المؤكدة في مقاطعة هوبي، مركز اندلاع المرض.

قالت السلطات الصحية في هوبي يوم الخميس إن الحالات "المشخصة سريريًا" تعد الآن بعدد "الحالات المؤكدة".

تم إجراء التغيير حتى تتمكن مجموعة أوسع من المرضى من تلقي نفس المعاملة التي يتلقاها شخص مصاب بحالة مؤكدة.

وقالت الدكتورة سيلفي برياند، مديرة منظمة الصحة العالمية للأخطار المعدية: "من الطبيعي، أثناء تفشي المرض، تكييف تعريف الحالة لأننا بحاجة إلى أن نكون قريبين جدًا من الواقع لرصد المرض وكيف يتكشف".