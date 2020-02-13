كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هندية عالقة على سفينة "دايموند برنسيس" تستغيث: أخرجوني من هنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

المواطنة الهندية تدعى "سونالي تاكار" تعمل ضابط أمن في

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ذكرتسفينة سياحية في الحجر الصحي قبالة ساحل اليابانأنها بحاجة إلى استخراجها من السفينة "دايموند برنسيس".

وقالت سونالي لصحيفة "الهند اليوم": "لقد ظللت في عزلة ستنتهي في 19 فبراير، لكننا بحاجة إلى الخروج من السفينة الآن"، موضحة أنها تخشى من احتمال إصابتها بفيروس كورونا لأن الأشخاص على متن سفينة الرحلات يجب أن يعيشوا في أماكن قريبة.

وأضافت سونالي "نحن قلقون لأننا نخشى أن نتعرض للإصابة".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس حالة طوارئ صحية عالمية الشهر الماضي، وهو وصف نادر يساعد الوكالة الدولية على حشد الدعم المالي والسياسي لاحتواء تفشي المرض.

يبدو أن عدد الحالات الجديدة من COVID-19، قد استقر حتى اليوم، عندما أدى تغيير في منهجية الصين لتحديد المرض إلى ارتفاع حاد في الحالات المؤكدة في مقاطعة هوبي، مركز اندلاع المرض.

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وقالت السلطات الصحية في هوبي: إن الحالات "المشخصة سريريًا" تعد الآن بعدد "الحالات المؤكدة".

تم إجراء التغيير حتى تتمكن مجموعة أوسع من المرضى من تلقي نفس المعاملة التي يتلقاها شخص مصاب بحالة مؤكدة.

وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء الماضي، إن "قرار مراجعة كيفية تحديد الحالة أمر طبيعي".

وقالت الدكتورة سيلفي برياند، مديرة منظمة الصحة العالمية للأخطار المعدية: "من الطبيعي، أثناء تفشي المرض، تكييف تعريف الحالة لأننا بحاجة إلى أن نكون قريبين جدًا من الواقع لرصد المرض وكيف يتكشف".