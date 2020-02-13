الصحة العالمية: نحتاج لملايين الدولارات لتطوير لقاح ضد كورونا

طالبت منظمة الصحة العالمية الصين بأن تكون أكثر وضوحاً، بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا، وسط تقارير تفيد بأن عدد الإصابات المعلن لا يتطابق مع الواقع.

كما قال مسؤولون من المنظمة العالمية، الخميس، إن القفزة في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين تعكس "تعريفاً أوسع" لحالة العدوى.

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وأوضح طارق جسارفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، لرويترز "تعريف عبارة حالة جديدة يوسع بحسب فهمنا الحالي نطاق المسألة بحيث لا تشمل فقط الحالات المؤكدة بالتحاليل المعملية، بل أيضاً الحالات المشخصة إكلينيكيا استناداً إلى الأعراض والتعرض".

يذكر أن لجنة الصحة الوطنية في الصين كانت قد أعلنت في وقت سابق، الخميس، أن عدد حالات الوفاة بلغ 1367 حالة بنهاية أمس الأربعاء بارتفاع 254 حالة عن اليوم السابق.

في حين ظهرت 15152 حالة إصابة جديدة مؤكدة في البر الرئيسي للصين أمس الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الإصابات 59804 حالات.