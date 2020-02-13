كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 13/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || إخلاء مقر شركة أمازون في مدريد بعد تهديد بقنبلة

قامت الشرطة الإسبانية اليوم الخميس، بإخلاء مقر شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية في مدريد بشكل مؤقت، بعد تهديد بوجود قنبلة اتضح إنه إنذار كاذب. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || وزير إيراني يعتذر عن فضيحة بدلة الفضاء

خرج وزير الاتصالات الإيراني، جواد آذري جهرمي، عن صمته معتذرًا على نشر صورة زعم أنها أول بدلة فضاء إيرانية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الصحة العالمية تطالب الصين بأن تكون أكثر وضوحا حول كورونا

طالبت منظمة الصحة العالمية الصين بأن تكون أكثر وضوحاً، بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا، وسط تقارير تفيد بأن عدد الإصابات المعلن لا يتطابق مع الواقع.

Advertisements