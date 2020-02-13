كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة جديدة: فيروسات "كورونا" يمكن أن تبقى على الأسطح لأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت دراسة جديدة أن فيروس "كورونا" الجديد يمكن أن يبقى على كائنات غير حية لأكثر من أسبوع.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC)، "من غير الواضح حاليًا ما إذا كان يمكن لأي شخص الحصول على الفيروس عن طريق لمس سطح أو كائن به الفيروس ثم لمس فمه أو أنفه أو ربما عيونه ".

في الواقع، لا يُعرف الكثير عن COVID-19 على الإطلاق، لذلك يلجأ الباحثون إلى فيروسات كورونا مماثلة، مثل السارس وMERS، للحصول على إجابات.

ووجد الباحثون أن مسببات الأمراض البشرية يمكن أن تستمر على الأسطح وتبقى معدية في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى تسعة أيام.

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ولكن في المتوسط​​، يقول الباحثون إن هذه العائلة من الفيروسات يمكنها البقاء ما بين أربعة وخمسة أيام على مواد مختلفة مثل الألومنيوم والخشب والورق والبلاستيك والزجاج.

يمكن أن تستمر بعض الفيروسات التاجية البيطرية - تلك الفيروسات التي تصيب الحيوانات فقط - لفترة أطول من 28 يومًا.

وللحد من انتشار فيروسات كورونا بشكل عام، يقترح مؤلفو الدراسة الجديدة أن المستشفيات تقوم بتطهير الأسطح بعناية بمختلف المحاليل المصنوعة من هيبوكلوريت الصوديوم أو بيروكسيد الهيدروجين أو الإيثانول.